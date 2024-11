Fanpage.it - Perché con le truppe nordcoreane in Ucraina il conflitto diventa “globale”

A quasi 1000 giorni dall’invasione, 10mila soldati nordcoreani combattono contro gli ucraini in suolo russo. Qualcosa di simile non accadeva dall’ultima guerra mondiale, ma come la Sud Corea in Vietnam, Kim ambisce a ottenere protezione, tecnologia e risorse per cambiare il futuro di Pyongyang. Leperò scoprono la libertà occidentale (a partire dal porno) e l’escalation scatena altre reazioni, trasformando l’in unglobale.