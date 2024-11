Notizie dal mondo ASviS | Inclusione | metodo per vivere bene

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Remo Lucchi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 30 ottobre 2024. Trovare il sistema per eliminare le logiche della contrapposizione, con senso civico ed etica, e indipendentemente dagli accadimenti sociali: ecco l’unico possibile rimedio alla situazione attuale.Il tema è piuttosto semplice: abbiamo un’unica ricchezza vera, che è la vita, e l’obiettivo è viverlanel lungo periodo.Ilper viverla, e serenamente, è quello di instaurare una relazione positiva con tutte le entità con le quali veniamo in contatto. La relazione è positiva, e produce nel tempo ritorni sempre più positivi solo se è impostata al rispetto e all’aiuto – in caso di necessità – a tutto ciò che ci circonda.