Gaeta.it - Nani critica l’arbitraggio: “Rigore omissivo e gol annullato, episodi chiave della partita”

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Gianluca, Group Technical Director dell’Udinese, ha espresso un forte disappunto riguardo al recente incontro con l’Atalanta, in particolare per la direzione di gara dell’arbitro Di Bello. Nella sala stampa,ha descritto glicontroversi del match, indicando che la sua squadra non solo ha subito un gol, ma ha anche visto negato unche ritiene evidente. Questo sfogo evidenzia le frustrazioni presenti nel mondo del calcio, dove le decisioni arbitrali possono influire profondamente sui risultati e sul morale di una squadra.Laai fischi di Di BelloDurante l’incontro, unè stato il fallo di mano di Hien all’inizio. Secondo, la dinamica del contesto implicava unchiaro. Dalla tribuna, l’osservazione diretta lo ha portato a sottolineare la gravitàdecisione.