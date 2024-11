Dailymilan.it - Milan, Strahinja Pavlovic sbaglia tutto: Gabbia torna presto! Tutti i voti

, il centralesembra non aver ancora preso il ritmo della Serie A: conè un’altra storia.in difficoltà. Il centrale serbo, dal suo arrivo ao, non ha ancora trovato la sua dimensione con il calcio italiano e in particolare con la formazione allenata da Paulo Fonseca. L’ex Salisburgo, infatti, ha ancora grandi lacune per quanto riguarda la fase difensiva e nella gara contro il Cagliari si sono visti gravi errori che hanno compromesso il risultato (la gara è terminata poi 3-3).La sua partita è stata, così, valutata connegativi da parte dei maggiori quotidiani italiani. Partiamo, quindi, con il giudizio del Corriere della Sera: “Sua Lentezza”. VOTO 5Proseguiamo riportando il giudizio della Gazzetta dello Sport: “L’unica cosa bella è un intercetto prezioso sullatrequarti, ma il resto è tanta sofferenza, imprecisione, marcature non blindate”.