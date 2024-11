Lanazione.it - Medico per i senzatetto. Passa la legge di Furfaro

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Approvata in Senato, all’unanimità e in via definitiva, la proposta didell’onorevole dem aglianese Marcoper riconoscere alle persone senza dimora il diritto aldi base. "E’ un’emozione unica – afferma–. Non solo per essere il primo aglianese a far approvare unaa sua firma. Ma perché, fino ad oggi, a oltre centomila persone veniva negato il più basilare dei diritti: quello alla cura. Perché le persone che perdevano la casa, non perdevano solo la residenza, ma anche il diritto aldi base. Un vero e proprio cortocircuito che portava lo Stato ad accanirsi su chi non aveva nemmeno un tetto – aggiunge –: genitori che finiscono a vivere in macchina, donne che scappano di casa perché vittime di violenza, persone senza lavoro che un tetto non possono permetterselo.