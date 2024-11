Manchester City Guardiola | Dopo sette anni forse un’altra squadra merita la Premier

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilha perso per 2-1 contro il Brighton, incassando la quarta vittoria consecutiva, un record negativo per Pep. Il tecnico spagnolo a microfoni della BBC commenta la prestazione dei Citizens: “Non siamo in grado di reggere novanta minuti in questo momento. Abbiamo giocato bene nel primo tempo e alcuni momenti del secondo sono stati positivi. Serve liberare la mentequesta nuova sconfitta, facciamo la sosta nazionali e confidiamo che i nostri giocatori tornino in forma”.continua: “Dobbiamo cercare di tornare a vincere. Sono quattro sconfitte di fila, serve cambiare le cose in fretta. Il calendario si fa difficile.di vittorie in seiLeague,se lo meriterà. Vedremo cosa succederà contro Liverpool e Aston Villa“, conclude.