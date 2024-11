Movieplayer.it - La Talpa, Ludovica Frasca non abbandonerà il reality di Canale 5: cosa farà

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

La notizia è arrivata direttamente da Diletta Leotta negli studi di Verissimo:sarà pure stata la prima eliminata de La, ma non lascerà il. Dopo un lungo periodo di assenza dalla tv, da appena una settimana è tornato in onda La. Nella prima puntata è stataa lasciare il programma. Per lei, però, non è ancora finita l'avventura a La. Come annunciato da Diletta Leotta, l'ex velina sarà presente in studio come opinionista dalla prossima puntata, prevista per lunedì. Latrova la sua opinionista:non lascia ilL'anticipazione è arrivata direttamente dalla conduttrice dello show durante la sua partecipazione alla puntata del 9 novembre di Verissimo. Intervenuta nel salotto di Silvia Toffanin, la Leotta ha lanciato .