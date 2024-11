Lanazione.it - La De.Co. per difendere qualità e tradizione. La promozione del territorio... in un piatto

La battaglia per lae laè partita ieri da Vezzano. La bandiera del settore agricolo, della storia gastronomica, della rivendicazione della cucina povera ma sana, è stata innalzata in piazza del Campo con la ‘firma’ della cucina vezzanese, i piatti tipici che hanno guadagnato la Denominazione Comunale, insieme a due eventi che caratterizzano il, la sagra dell’uva e la festa del Molinello. Il regolamento De.Co. – ossia per conferire la denominazione comunale alle ricette tipiche locali – era stato approvato nel 2022. Iimmediatamente la Pro Loco aveva presentato la richiesta per la garantire la certificazione dei piatti che sono immancabili sulle tavole dei vezzanesi: raviòli, panzaròti, torta vèrda, pan coi fènoceti, cavagnòlo, torta dè riso, fugazza doza. Queste le specialità che avevano già meritato la certificazione di prodotti con denominazione comunale, ai quali ieri si sono aggiunti i frisòi de pomi, le bombete dè patate e il pane fritto.