Spazionapoli.it - Inter-Napoli, Manna conferma tutti gli obiettivi azzurri: le ultime

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

, arrivano le dichiarazioni di Giovanniprima dell’inizio del match contro i nerdi Simone Inzaghi.Il direttore sportivo delha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’inizio di una partita fondamentale per questo campionato di Serie A.ha sottolineato alcuni aspetti ed ha elogiato l’operato di Antonio Conte che, a suo dire, è stato il profilo perfetto per il piano di ricostruzione in casa azzurra. Proprio sull’allenatore salentino, ha dichiarato: “Conte? Noi non abbiamo scelto un allenatore per tornare immediatamente a vincere. Abbiamo scelto lui per costruire e cercare di ambire adimportanti. Ci sarà bisogno di tempo, chiediamo pazienza”.sicuro: “Siamo concentrati sull’oggi, speriamo di vincere”In merito all’inizio di stagione che ha vissuto ilha chiarito: “Noi siamo stati coerenti con il nostro messaggio iniziale: siamo concentrati sul nostro lavoro quotidiano.