I sensori anti-angolo cieco sui camion | Suonano per tutto non è sicurezza

Milano – “Abbiamo chiesto al Governo di inserire nel nuovo Codice della Strada una norma chiara, precisa e valida a livello nazionale non solo per evitare che ogni Comune faccia come gli pare ma anche per avere indicazioni su quali tecnologie siano appropriate, omologabili e omologate. In questo momento gli autotrasportatori che entrano a Milano per ragioni di lavoro stanno vivendo una situazione di vero e proprio stress: questidi continuo perché rilevano qualunque tipo di presenza, di manufatto o di ostacolo, mica si attivano solo quando si è in presenza di ciclisti”. Parole di Claudio Donati, segretario generale di Assotir, l’associazione di categoria dell’autotrasporto. Il riferimento è alle segnalazioni che gli arrivano dai suoi associati a proposito deiinstallati suiin ossequio a quanto previsto dalle delibere del Comune di Milano.