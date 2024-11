Quotidiano.net - Gli ostaggi a Gaza. Mediazione in crisi. Il Qatar espelle Hamas

Dopo 400 giorni di combattimenti si allontana la prospettiva di un accordo che metta fine alla guerra ae che consenta la restituzione dei 101israeliani (vivi o morti) ancora nelle mani di. Ilha infatti informato l’amministrazione Usa di aver deciso di sospendere lafra Israele e. Essa potrà riprendere, ha precisato, quando le parti avranno mostrato una"genuina volontà di raggiungere un’intesa". Parole dirette in primo luogo adil cui "ufficio politico a Doha ora non serve più ad alcuno scopo". In pratica un’espulsione dal, anche se ancora non formalizzata. Ma anche in Israele si è registrata una clamorosa battuta d’arresto quando il premier Benjamin Netanyahu ha licenziato il ministro della difesa Yoav Gallant. L’eventualità che ilpossa formalmenteredal proprio territorio è stata accolta con aperta soddisfazione da Canale 14, una emittente vicina a Netanyahu, secondo cui questo sviluppo dimostrerebbe "un’atmosfera nuova" già scaturita dopo la vittoria elettorale di Donald Trump.