Zonawrestling.net - FOTO: Brock Lesnar avvistato ad un concerto in Canada

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

, assente dalla WWE dal match contro Cody Rhodes a SummerSlam 2023, è stato recentementegrafato nel backstage di undi Ward Davis al Grey Eagle Event Centre di Tsuut’ina,, l’8 novembre.Il futuro incerto in WWEL’assenza della “Beast Incarnate” dagli show WWE è legata alle vicende giudiziarie che coinvolgono Vince McMahon. Secondo quanto riportato da Fightful Select, al momento non ci sarebbero piani per il suo ritorno in federazione. La menzione didurante la puntata di Monday Night RAW del 14 ottobre sarebbe stata solamente funzionale allo sviluppo di alcune storyline. View this post on Instagram A post shared by Ringside News (@ringsidenewscom)Gli effetti dell’assenzaL’impatto di questa situazione si è fatto sentire su più fronti:La cancellazione della sua prevista partecipazione alla Royal RumbleLa rimozione dal roster di WWE 2K24L’esclusione dai piani creativi futuri della federazioneSecondo Dave Meltzer, sono le questioni legali a impedire il ritorno diin WWE.