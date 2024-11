Thesocialpost.it - Donald Tusk: “Mi aspetto a breve un cessate il fuoco in Ucraina”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Il primo ministro polaccoha espresso aspettative per una data diilinnel prossimo futuro. Durante un’intervista con Polskie Radio,ha dichiarato di attendersi anche informazioni riguardo ai confini che verranno stabiliti e alle garanzie di sicurezza per l’. Questa dichiarazione è stata riportata dall’emittente stessa.ha aggiunto che si tratterà di decisioni che potrebbero comportare una ridotta influenza degli Stati Uniti sugli affari ucraini. Ha sottolineato l’importanza di evitare che le decisioni sulla guerra insiano prese senza il coinvolgimento diretto degli interessati, ovvero il popolo ucraino, ma anche dei paesi europei vicini.L'articolo: “Miunilin” proviene da The Social Post.