Denis Villeneuve risponde alle lamentele di Quentin Tarantino su Dune con una frecciatina

non si lascia turbare dcritiche al suo lavoro, almeno da quelle di chi non lo ha mai visto. Dopo cheha dichiarato di “non essere interessato” a vedere alcun remake, il regista diha sottolineato che “quello che ho fatto non era un remake“,ndocritiche durante una recente apparizione alla Concordia University di Montreal. “Non mi interessa. È vero”, ha dettodei commenti di, secondo The Montreal Gazette. “Sono d’accordo con lui sul fatto che non mi piace questa idea di riciclare e riportare in auge vecchie idee. Ma dove non sono d’accordo è che quello che ho fatto non è stato un remake. È un adattamento del libro. Lo vedo come un originale“.ha aggiunto: “Ma siamo esseri umani molto diversi“.Dopo che David Lynch ha adattato il romanzodi Frank Herbert del 1965 per la sua space opera del 1984,è tornato al materiale originale per il suo adattamento(2021) e: Parte Due di quest’anno.