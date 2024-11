Danza due giorni di lezioni dimostrative della scuola del Teatro San Carlo

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Venerdì 15 e sabato 16 novembre la prestigiosadi Ballo delSanapre le sue porte a una serie dipresso Officine San. La, diretta da Clotilde Vayer, presenta l’opportunità di vivere da vicino l’arte del balletto, coinvolgendo il pubblico in un viaggio di formazione e creatività.Questespeciali sono concepite per offrire una visione intima del lavoro quotidiano dei giovani ballerinidi Ballo delSan. Nell’ambito del progetto Officine San, la direttrice, Clotilde Vayer mira a portare la magia del balletto fuori dalle tradizionali mura del, estendendola alle periferiecittà, per rendere l’arte del balletto più accessibile e inclusiva.Ledi Ballo delSaninizieranno venerdì 15 novembre con i corsi inferiori: alle 18:00 ci sarà una lezione riservata ai genitori degli allievi, mentre alle 20:00 la lezione sarà aperta al pubblico.