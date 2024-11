Crotone-Catania oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la quattordicesima giornata del girone C di/2025. Periodo di flessione per gli etnei, che nelle ultime quattro partite hanno raccolto soltanto tre pareggi e una sconfitta: serve una vittoria per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe, ma i pitagorici sono una formazione in salute come dimostrano i cinque risultati utili consecutivi, e allo Scida lotteranno con il coltello tra i denti.RISULTATI E CLASSIFICA: come vedere il matchL’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 10 novembre alle ore 19.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport 258 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.