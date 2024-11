Giornalettismo.com - Cosa sta bollendo nel pentolone di OpenAI?

In molti hanno immaginato uno scenario: ChatGPT è alle prese con un’operazione di rebranding. D’altronde gli indizi sembrano portare proprio a questa direzione, come nel caso dell’acquisizione milionaria ufficializzata nelle ultime ore: l’acquisto del dominio chat.com. Si può pensare – vista l’entità della spesa – all’inizio di un processo di migrazione del chatbot sviluppato da, ma – in realtà – non è altro che una mossa per posizionare il proprio marchio (già fortissimo) nel mercato digitale. Il dominio in questione, infatti, da alcune ore re-indirizza il traffico internet degli utenti verso il chatbot AI dell’azienda di San Francisco. Esattamente come accade, da quasi due anni, per un altro dominio: ai.com. Chat.com e tutti gli altri affari in ballo perPosizionamento e non rebranding, dunque.