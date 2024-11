Sport.quotidiano.net - Calcio serie B, Virtus Entella-Gubbio 2-1. Decide la doppietta di Guiu

, 10 novembre 2024 – Ilnon dà continuità alla vittoria contro il Rimini e cade sul campo della. Oltre al risultato, preoccupa ancora una volta la prestazione, condizionata sì dalle assenze (Taurino ha dovuto inserire David per far rifiatare Rovaglia e anche i Primavera D’Avino e Mancini) ma ancora una volta insufficiente in tutte le fasi, eccezion fatta per i primi 10’ del secondo tempo. L’approccio è molle, tanto che alla prima chance, creata all’11°, palla la: sul cross di Baritisi ritrova in area colpevolmente solo e da pochi passi può angolare il colpo di testa che vale l’1-0. Ilrisponde due minuti dopo sugli sviluppi di undi punizione, con il tiro improvviso di Fossati che colpisce in pieno la traversa, ma la reazione non trova spazi di continuità.