Avatar | Fire and Ash | I primi concept art dal D23 Brasil

In occasione del D23, la Disney ha offerto agli appassionati issimiart diand Ash, il terzo atteso capitolo dell’epopea cinematografica di James Cameron.Il celebre regista premio Oscar, a lavoro sulla post-produzione del film in Nuova Zelanda, si è collegato via streaming con il pubblico del D23ed ha regalato alcune anticipazioni, ma anche cinque ineditiart che anticipano alcune delle ambientazioni presenti nel suo film.In particolare James Cameron che ha riferito cheand Ash introdurrà non una, ma bensì due nuove tribù Na’vi: una tribù nomade che viaggia via aria e una tribù più oscura, sfregiata dai vulcani, che rifiuta l’armonia dei Na’vi della foresta, con la natura.Inoltre, il regista ha affermato che il clan del “Popolo delle Ceneri” riflette il lato peggiore dei Na’vi.