Ilgiorno.it - Auto prende fuoco sulla Provinciale: conducente intossicata dal fumo finisce in ospedale

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Caselle Lurani (Lodi), 10 novembre 2024 – Paura per una donna di 31 anni, soccorsa dal 118, nella prima serata del 10 novembre 2024 alla frazione Cusanina di Caselle Lurani. La signora viaggiava, a bordo della sua, lungo la strada17. Improvvisamente si è sprigionato moltissimodal cofano e acceso un incendio, che ha poi danneggiato il mezzo. La donna ha accostato e si è messa in salvo ma ha avuto bisogno di accertamenti in. È stata quindi accompagnata in ambulanza, dalla Croce bianca, al pronto soccorso. Necessitava di una visita per sospetta intossicazione da fumi ma, per fortuna, non correva pericolo di vita. Era l'unica persona a bordo dell'mobile. A spegnere l'incendio, che ha lambito il veicolo completamente, hanno pensato i vigili deldel distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, intervenuti con unapompa e unabotte.