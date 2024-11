Dilei.it - Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 10 novembre: Claudio Bisio tra gli ospiti

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Torna l’appuntamento con Da noi. A, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda come sempre su Rai1 a partire dalle 17.20, subito dopo Domenica In. Anche quella di domenica 10si prospetta una puntata ricca di emozioni, con personaggi rilevanti del mondo dello spettacolo arrivati in studio per raccontarsi senza filtri e mostrare agli spettatori il loro lato più intimo e umano. Scopriamo tutti glidi oggi, tra maestri della televisione, grandi attrici e amate popstar.Da noi. A, glidel 10Nella seconda domenica di, Francesca Fialdini avrà il piacere di intervistare un veterano della televisione italiana. Ospite in studio il divertente, presente in una veste inedita. Lo storico conduttore di Zelig, talentuoso attore di commedie tra le più amate dagli italiani e spesso anche impegnato attore teatrale, si scopre adesso anche scrittore.