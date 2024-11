Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 07:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DEL 9 NOVEMBREORE 07.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE.RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE: SEGNALATO UN MEZZO PESANTE FERMO AL KM 507+000 TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE DI.DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEAFIRENZE SONO IN CORSO LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRATIBURTINA E SETTEBAGNI. PREVISTE VARIAZIONI E CANCELNI PER ALCUNI TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY. I TRENI REGIONALI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS. GLI INTERVENTI PROSEGUIRANNO FINO A DOMANI, 10 NOVEMBRE.