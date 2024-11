Davidemaggio.it - Verdiana vince Tale e Quale Show 2024

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

E’la vincitrice della quattordicesima edizione di. Al termine della finalissima delntcondotto da Carlo Conti, andata in onda stasera su Rai1, la cantante si è piazzata al primo posto della graduatoria generale sugli altri dieci concorrenti. A giudicare il suo percorso la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e la new entry Alessia Marcuzzi. Sul podio, insieme a, si sono piazzati Kelly Joyce, vincitrice di puntata con Sade, e Feisal Bonciani. Per quanto riguarda, subentrata nell’albo d’oro a Luca Gaudiano, nel corso delle varie puntate è riuscita a trionfare due volte: al secondo appuntamento con Celine Dion e al quarto con Antonella Ruggiero. Ecco dunque la graduatoria generale. La graduatoria finale di: 503 puntiKelly Joyce: 470 puntiFeisal Bonciani: 446 puntiAmelia Villano: 444 puntiGiulia Penna: 407 puntiThomas: 390 puntiSimone Annichiarico: 367 puntiMassimo Bagnato: 360 puntiRoberto Ciufoli: 297 puntiJustine Mattera: 285 puntiCarmen Di Pietro: 193 puntiA seguire le classifiche delle otto puntate diche hanno portato all’incoronazione di