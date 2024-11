Justcalcio.com - TS – “Alternare gioco corto e lungo”, la chiave è Locatelli

2024-11-09 22:46:26 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:“Un derby è sempre un derby. È fantastico sia per noi che per i tifosi. L’importante è rimanere concentrati. La base è vincere tanti duelli per mettere in difficoltà gli avversari e batterli”. Sono le parole di Thiago Motta, intervenuto prima del triplice fischio del derby della Mole, sfida valida per la 12ª giornata di campionato. I bianconeri si presentano all’appuntamento con 21 punti in classifica e un bilancio di 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 gare. Dall’altra parte del campo, ci sarà un Toro provato dalle ultime uscite, con 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate: l’ultima vittoria rimanda alla sfida contro il Como lo scorso del 25 ottobre. Quanto al derby, l’ultimo successo dei granata è datato 26 aprile 2015, quando Darmian e Quagliarella ribaltarono il vantaggio di Pirlo.