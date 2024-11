Linkiesta.it - Torna a solcare il Lago d’Iseo un “falco” di nome Astor 36

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Due mondi attigui, uniti in armonia: razionalità e bellezza. La logica del pensiero si intreccia con l’estetica in un equilibrio tra funzione e forma. Le barche sfiorano da sempre questo sottile equilibrio, come opere d’arte galleggianti che tengono insieme prestazioni e stile. Linkiesta Etc ne ha vista una molto da vicino, anzi ci siamo saliti a bordo, si tratta della36, la barca opera prima di Bellini Yacht, l’azienda a conduzione familiare, che di questa duplice realtà ne ha fatto una missione.Sul nuovo 36 piedi walkaround open – walkaround significa “camminare intorno” – c’è grande attenzione alla vivibilità degli spazi, a partire dagli spostamenti a bordo da prua a poppa. Ma è soprattutto grazie al contributo di nomi come Norberto Ferretti e il team di Victory Design di Brunello Acampora che Bellini Yacht ha realizzato un oggetto contemporaneo ma che conserva un fascino antico, tipico della nautica made in Italy.