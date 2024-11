Sport.quotidiano.net - Swim Project Codigoro. Un esercito di giovanissimi

Dopo la premiazione ricevuta durante l’Antica Fiera di Santa Croce di, per i risultati ottenuti nella scorsa, la, società che gestisce la piscina codigorese, è pronta per la prossima stagione sportiva anche se per un paio di mesi l’impianto natatorio rimarrà chiuso, per manutenzioni alla vasca. Fra tutti i risultati conseguiti primeggia la promozione in Serie C della squadra di pallanuoto, risultato storico perchè è l’unico impianto, nel ferrarese, a praticarla a questo livello agonistico. Il settore pallanuoto, seguito da David Vecchiattini, Matteo Armari e Roberto Ruffoni; sarà impegnato su più fronti: la prima squadra allenata da Vecchiattini, esordirà nel campionato nazionale Serie C che comprende le regioni del Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia. L’obiettivo è di puntare alla salvezza come primo anno.