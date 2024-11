Scherma Cdm spada 2024 | a Berna argento Paolini e bronzo Galassi

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

È di due medaglie, una d’e una di, il bottino azzurro nella tappa di Coppa del mondo di: a finire sul secondo gradino del podio è Giacomo, mentre Matteoha chiuso terzo. I due si sono anche incrociati in semifinale, dovesi è imposto in un assalto senza storia, per 15-6. Poi,ha perso per 15-9 contro l’ungherese Koch. Ai quartiaveva battuto il giapponese Kano per 15-8, e mentreaveva superato all’ultima stoccata per 15-14 l’egiziano Elsayed. Proprio ai quarti si era fermato Giulio Gaetani, fermato su 15-7 dal cinese Zhang. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Valerio Cuomo ha chiuso 15°, Davide Di Veroli 39° ed Enrico Piatti 53°. Domani si chiude con la gara a squadre, in cui l’Italia schiererà Valerio Cuomo, Enrico Piatti, Filippo Armaleo e Davide Di Veroli.