Ilrestodelcarlino.it - Rotary Club Valle del Rubicone, ospite d’onore Gigi Riva

Interessante conferenza nel castello di Ribano di Savignano deldelrelatore è stato, editorialista, scrittore e giornalista che ha parlato del suo ultimo libro "Ingordigia" edito da Mondadori, grazie al quale ha fatto riaprire il caso del broker dei vip Massimo Bochicchio morto carbonizzato in un incidente stradale in moto il 19 giugno 2022. Il giorno dopo, Bochicchio sarebbe dovuto comparire in tribunale per il processo a suo carico accusato di riciclaggio, abusiva attività finanziaria e truffa. A denunciarlo erano stati 37 clienti tra cui l’ex ct della nazionale di Calcio Antonio Conte e fra i truffati anche un altro ct Marcello Lippi.con le sue ricerche e interviste è riuscito a ricostruire la vita di questo uomo capace di vivere per anni nel jet-set tra Roma, Londra, Capalbio, Cortina e i paradisi fiscali e si vantava di avere movimentato un miliardo e 800 milioni di euro di 400 investitori.