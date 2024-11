Ilgiorno.it - Peste suina. Riscontrati nuovi contagi

Si stringono le maglie dopo l’aumento dei casi diafricana sul territorio e la “zona rossa” si allarga. Infatti, la mappa della zonizzazione del territorio con l’obiettivo poi di applicare le misure speciali di prevenzione e controllo è stata aggiornata in seguito alle ultime modifiche apportate al regolamento di esecuzione da parte della Commissione Ue. Rispetto alla precedente zonizzazione, che includeva 31 Comuni del Lodigiano in Zona I di restrizione, cioè dove non sono ancora staticasi diafricana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi, il numero scende a 25 mentre quelli che invece erano in zona III (29), dove vi sono casi conclamati nei suini domestici, sono schizzati a 35. I centri classificati in zona I sono Abbadia Cerreto, Bertonico, Caselle Landi, Castelgerundo, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiglione d’Adda, Codogno, Comazzo, Corno giovine, Cornovecchio, Crespiatica, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini, Turano, Zelo Buon Persico mentre quelli nelle aree più a rischio dove le restrizioni sono più severe sono: Boffalora d’Adda, Borghetto, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda , Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodivecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Montanaso, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto, Ossago, Pieve Fissiraga, Salerano, San Martino in Strada, Sant’Angelo, Secugnago, Sordio, Tavazzano, Valera Fratta, Villanova.