Ilrestodelcarlino.it - Opere green a Sant’Egidio. Calcetto e parcheggio

I tecnici la definiscono ‘desigillazione’, ma in pratica si tratta di ridare spazio a terra e erba a scapito di asfalto e cemento. Ad essere ‘desigillata’ sarà così un’area pubblica di sosta in piazzale Oreste Vancini (in prossimità dell’edificio scolastico) nell’ambito del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), secondo quanto richiesto all’azienda di conserve alimentari che ha presentato agli uffici comunali una domanda di demolizione, ricostruzione e ampliamento di parte dello stabilimento e la realizzazione di un impianto di depurazione reflui industriali. Nello stesso quadro di interventi, il Comune di Cesena annuncia che a, lungo la via Cervese, sorgerà un campo da(calcio a 5) idoneo ad ospitare campionati regionali e provinciali. "Esattamente come previsto dagli strumenti urbanistici comunali e come avvenuto, di recente, nel quartiere Oltresavio e a Calisese – spiega l’assessora alla programmazione urbanistica Cristina Mazzoni – anche nell’area disi procederà con l’esecuzione didi urbanizzazione corrispondenti alla sistemazione di verde pubblico e realizzazione all’interno del parco Novello di un campo da(calcio a 5), che sarà ceduto a titolo gratuito e a scomputo dalla quota degli oneri di urbanizzazione.