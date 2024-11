Ilrestodelcarlino.it - Ombre sulle imprese. Legacoop, allarme manodopera. Export Usa, a rischio 336 milioni

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Un 2024 tra luci e, previsioni per il 2025 di stagnazione. Incidono crescita debolissima del Paese, carenza die calo dei consumi. Questi, in sintesi, i risultati della rilevazione di fine anno del Centro studi della cooperazione diRomagna che rappresenta circa 370nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con un valore della produzione di oltre 7,3 miliardi di euro, con 328mila soci e più di 25mila lavoratori. L’indagine è stata realizzata su un campione di 90di Ravenna (43%), Forlì-Cesena (36%) e Rimini (21%). Per l’anno in corso, il 63,3% delle aziende anticipa una chiusura in utile, in linea con il 2023; diminuisce la percentuale di chi prevede una perdita (10% contro il 13,4% dello scorso anno), sale al 27% chi annuncia un bilancio in pareggio.