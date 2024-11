Oasport.it - Nargiso: “Sinner è più forte di Alcaraz, soprattutto indoor. 4000 punti non sono casuali”

Il conto alla rovescia per l’inizio delle ATP Finals sta per scadere. Jannik(n.1 del mondo) è il grande atteso di questa competizione, essendo il principale riferimento del circuito e padrone di casa. All’Inalpi Arena di Torino, infatti, Jannik è l’idolo del pubblico e sarà interessante anche capire come riuscirà ad assorbire la pressione.Il pusterese è stato inserito nel medesimo raggruppamento del russo Daniil Medvedev, dell’americano Taylor Fritz e dell’australiano Alex de Minaur. Lo spagnolo Carlose il tedesco Alexander Zverevparte dell’altro girone e potrebbero essere i rivali più temibili del nostro portacolori. Ne abbiamo parlato con l’ex giocatore, tecnico della FITP, Diego.Partiamo da una domanda originale. Siamo reduci da un’annata in cui Jannike Carlossidivisi equamente la torta degli Slam: l’altoatesino è stato più continuo, mentre lo spagnolo ha conquistato i titoli al Roland Garros e Wimbledon di grande rilevanza.