Anteprima24.it - Napoli, centinaia in piazza contro l’escalation violenta: mugugni per i politici, palco off limits

Tempo di lettura: 3 minutiDai centri sociali all’Azione Cattolica, inriempionodel Gesùdi violenza. Ma ala cronaca corre più veloce dell’impegno civile, e nella notte c’è un altro giovane è ucciso. Proprio a poca distanza dal luogo della manifestazione. “Liberiamodalle violenze” è l’assemblea pubblica indetta dopo gli omicidi di Emanuele Tufano e Santo Romano, giovanissimi freddati tra città e provincia. “Basta distinguere tra vittime buone e cattive, quando muori a 15 o 18 anni sei vittima e basta” tuona subito dalDavide Dioguardi, esponente dei movimenti antagonisti. “E ai rappresentanti istituzionali che ci hanno raggiunto qui oggi do un consiglio – aggiunge -: qualche intervista in meno, e un po’ di ascolto in più a cittadini e cittadine”.