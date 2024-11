Superguidatv.it - Mtv EMA 2024: le nomination per i cantanti italiani e dove vedere in tv lo show

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

Grande attesa per gli Mtv EMAche vedranno esibirsi sul palco diversi artisti internazionali. Tra leci sono anche alcuniche provano a vincere il prestigioso riconoscimento. Vediamo insieme quando andrà in onda evederlo.EMAl’evento in tv eitalianeIl meglio della musica di tutto il mondo è pronto a esibirsi agli Mtv EMA. L’evento si terrà domenica 10 novembrein diretta dal Co-op Live di Machester con Rita Ora alla conduzione. A consegnare i premi saranno il frontman dei Bush Gavin Rossdale e gli attori Aaron Taylor-Johnson, Jodie Turner-Smith e Lucien Laviscount.Regina indiscussa delle(ben 7 tra cui Best Artist e Best Video) è Taylor Swift. Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter, seguono con cinque