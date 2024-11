Sport.quotidiano.net - Monza-Lazio: Nesta in bilico, sulla sua strada però una super-Lazio. Formazioni e orari tv

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

9 novembre 2024 - Allontanarsi dai propri incubi è doveroso, ma per farlo serve provare a fermare il volo inarrestabile di un'aquila inarrestabile. Da una parte paura e forse istinto di sopravvivenza di un allenatore, contro l'entusiasmo di una piazza che ha visto le proprie aspettativeate ampiamente in questa prima parte di stagione. Nella giornata di domani, domenica 10 novembre 2024, ilva a caccia di punti salvezza in una sfida complicatissima contro la, di fronte a un gremito U-Power Stadium che cercherà di spingere i biancocelesti oltre l'ostacolo biancoceleste. Calcio d'inizio fissato alle ore 18. Dopo aver ottenuto 5 punti in tre giornate, risultati che sembravano aver risollevato le quotazioni di Alessandroe allontanato i brianzoli dalla zona rossa, sono arrivati invece due ko pronosticabili, sì, ma non per questo meno pesanti, contro Atalanta e Milan.