Mistermovie.it - Mister Movie | Perché Nicolas Cage ha rifiutato il ritorno di Ghost Rider in Deadpool e Wolverine

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ryan Reynolds ha recentemente rivelato alcune curiosità sul nuovo film, che avrebbe potuto includere apparizioni inaspettate di icone Marvel comenei panni die Ben Affleck in quello di Daredevil.Un Film diRicco di Sorprese. e RinunceNella fase iniziale di stesura, i due attori erano stati considerati per ruoli speciali, ma alla fine questi cameo sono stati abbandonati per esigenze di produzione. Reynolds ha spiegato che, pur avendo contattatoper ildell’eroe infernale, non è stato possibile ottenere la sua partecipazione.Ryan Reynolds e il Dilemma della Creatività e dei BudgetDurante un’intervista con Entertainment Weekly, Reynolds ha raccontato che il progetto iniziale includeva scene che avrebbero coinvoltoe Affleck.