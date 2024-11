Nerdpool.it - Marvel Comics: Variant Cover Esclusive di Marvel Rivals in Arrivo a Gennaio 2025

In occasione del lancio di, il nuovo videogioco PvP a squadre sviluppato daGames e NetEase Games,pubblicherà una serie dispeciali sui suoi fumetti in uscita a. Queste copertine mostreranno i protagonisti dei fumetti come appaiono nel gioco, tra cui Magik, Venom, Spider-Man, Storm e i Fantastici Quattro, con l’aggiunta di Galacta, figlia di Galactus.Uscite previste:In Vendita dal 8MAGIK #1by NetEase GamesALL-NEW VENOM #2by NetEase GamesAMAZING SPIDER-MAN #65by NetEase GamesIn Vendita dal 15STORM #4by NetEase GamesIn Vendita dal 22FANTASTIC FOUR #28by Peach Momoko: Il Nuovo Gioco PvP di, disponibile dal 6 dicembre 2024 per Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, è un gioco PvP a squadre gratuito che permette di assemblare una squadra di Super Eroi, sfruttando poteri e abilità combinate in battaglie su campi dinamici e distruttibili.