Hamas, il Qatar non ci ha chiesto di lasciare Doha

"Non abbiamo nulla per confermare o smentire quanto affermato da una fonte diplomatica non identificata e non abbiamo ricevuto alcuna richiesta diil". Lo ha reso noto un funzionario di. Secondo la fonte a cui si riferisce, ilha informato sia la fazione palestinese che Israele che "finché entrambe le parti si rifiuteranno di negoziare un accordo in buona fede" su Gaza,"non potrà continuare a svolgere il ruolo di mediatore", e quindi "l'ufficio dinon serve più". La stessa fonte non ha comunque chiarito se l'ufficio sarebbe stato chiuso.