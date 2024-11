Ilfoglio.it - E ora che Trump ritornerà alla Casa Bianca cosa farà la destra italiana?

L’onda lunga delismo promette di essere un fenomeno non passeggero e duraturo che potrà avere effetti dirompenti anche in Italia. Quello che state leggendo è un estratto dnewsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Di fronte alismo, nel nostro paese, ci sono tre sfumature diverse, all’interno del governo e queste sfumature possono essere sintetizzate così. ApproccioSalvini: cappellini sfoggiati già in campagna elettorale, parole d'ordine delismo adottate a occhi chiusi e volontà di dettare l’agenda all’interno del governo. ApproccioTajani: meno entusiasta, anzi molto critico rispetto alle dinamiche delismo, con tentativi diffusi di ricordare cheismo non è sinonimo di berlusconismo, perché lamoderna deve emanciparsi dall’oscurantismo nazionalista.