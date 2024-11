Thesocialpost.it - Derby Juventus-Torino, scontri tra ultras nella notte: dieci identificati e un arresto

precedente iltra Juve e Toro, il quartiere Gran Madre, vicino al centro di, è stato teatro ditra tifoserie. I residenti sono stati svegliati da urla, cori e rumori intensi provenienti dalle vie della zona. Circa sessanta-cento ultrà, incappucciati e armati di bastoni, si sono scontrati violentemente. Non è ancora chiaro se il confronto fosse stato organizzato in anticipo o se i due gruppi si siano incontrati per caso.Leggi anche: Angelo Correra, 18enne ucciso in centro a Napoli con un colpo di pistola alla fronte: ipotesi esecuzioneGlisono avvenuti intorno all’una di. La polizia è riuscita a bloccare una decina di persone durante il caos che si è scatenato al loro arrivo. L’allerta è stata lanciata dai frequentatori dei locali della zona, che hanno assistito alla scena e subito chiamato le forze dell’ordine.