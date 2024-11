Ilrestodelcarlino.it - "Chi ha fatto danni ora si nasconde"

"Giocano a trovare un capro espiatorio e la Belletti fa di tutto per non togliersi questa casacca. Vero che è l’assessore all’urbanistica, ma è chiara la longa manus di Ciarapica e Troiani, e chi hamaggiori sul territorio oggi gioca a scaricare le responsabilità su altri, perché il sindaco non solo conosce benissimo la situazione delle varianti ma è stato il promotore di alcune". Francesco Micucci, capogruppo del Pd, è sul fronte di chi ha esultato dopo il disastro del centrodestra, martedì scorso, in consiglio comunale. Il suo partito, con tutto il centrosinistra, ha organizzato banchetti per arrivare alla raccolta delle 4.000 firme di cittadini, servite a fare pressione sull’amministrazione comunale per bocciare le varianti Cristallo e Agriforest. E non ci sta alla narrazione di Ciarapica, che ha indicato in Belletti il seme del Titanic della maggioranza.