Ilgiorno.it - Capotreno presa a schiaffi da passeggero sorpreso a fumare sul Milano-Mortara

(Pavia), 9 novembre 2024 - "Io faccio quello che voglio". L'uomo, descritto come straniero, all'apparenza nordafricano, ha risposto così allache lo aveva avvicinato notando che stava fumando a bordo, sul convoglio partito daPorta Genova e diretto a, nella serata di ieri, venerdì 8 novembre. Laha ovviamente insistito facendo presente che non è consentitoa bordo e ill'ha aggredita, colpendola al volto con un paio die spintonandola per farla allontanare. La vittima dell'ennesima aggressione a bordo di un treno, una donna 48enne, ha quindi lanciato l'allarme, dopo che il convoglio era già transitato dalla stazione di Vigevano. Quando si è poi fermato alla stazione disono arrivati i carabinieri. L'aggressore è però riuscito a scendere da uno dei vagoni insieme agli altri passeggeri arrivati a destinazione e ha fatto così perdere le proprie tracce.