Anteprima24.it - Asl, le associazioni: “Delusione e rammarico per il mancato impegno del direttore Volpe”

Tempo di lettura: 4 minuti“Esprimiamo profondoperché ilGenerale della ASL, per l’ennesima volta, non dà seguito agli impegni di coinvolgere le, come stabilito nell’incontro di fine Giugno 2024, nell’istituire un tavolo di confronto permanente finalizzato al monitoraggio dell’assetto organizzativo del 118. Siamo inoltre delusi per la mancata istituzione del Comitato di Partecipazione sul quale, parimenti, ilGenerale aveva condiviso la necessità di coinvolgere il mondo dell’smo con funzioni di consultazione”. Così in una nota leMovimento Civico per l’Ospedale di Sant’Agata (Maria Rosaria Oropallo), Salute e Territorio (Alfredo Lavorgna), AVO BN (Mario Domenico Rossi), SannioCuore (Amedeo Ceniccola), SPI CGIL Valle Telesina (Domenico De Blasio), No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano (Giuseppe Fusco), Rete UCCP San Giorgio del Sannio (Attilio Petrillo), Comitato SOS Sanità Valle Vitulanese (Angelo Piazza).