Gaeta.it - Arresti a Ostia: due cittadini sudamericani coinvolti in resistenza a pubblico ufficiale

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella prima mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno eseguito duesignificativi, interessandodi origine sudamericana. Si tratta di un cileno e un peruviano, entrambi con un passato già segnalato per reati contro la proprietà. Le accuse principali a loro carico sono die possesso di oggetti atti a offendere.Intervento dei Carabinieri e fuga del sospettiTutto è iniziato quando gli agenti hanno notato un veicolo che appariva sospetto. Questo mezzo era stato segnalato per possibili collegamenti a furti in abitazione. All’interno, quattro persone sono scese per recarsi verso un bar della zona. La decisione dei Carabinieri è stata quella di attendere l’uscita dall’esercizio per effettuare un controllo.