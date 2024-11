Oasport.it - WTA Finals 2024, Zheng Qinwen regola in due set Barbora Krejcikova ed approda in finale

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

La prima giocatrice ad accedere all’ultimo atto delle WTAdi tennis, in corso a Riad, in Arabia Saudita, è la cinese, chein due set la ceca, sconfitta con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e quaranta minuti di gioco ed attende di conoscere il nome della prossima avversaria, che uscirà dal confronto tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff.Nel primo set la cinese prende subito il largo, centrando il break a trenta nel secondo game e poi scappando sul 3-0 non pesante.conferma ancora lo strappo, poi nell’ottavo gioco ha addirittura due set point in risposta, ma la ceca è brava ad annullarli. La chiusura, però, arriva inesorabile nel nono game, con la cinese che tiene il turno in battuta a zero e si porta sul 6-3 in 40 minuti.