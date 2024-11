Lortica.it - Villa Severi: tra promesse e ritardi, l’unica cosa che cresce è la pazienza dei cittadini

28 dicembre 2023, una data storica per la politica aretina: oltre 2000hanno deciso di mettere la loro firma per una causa giusta. Loro, i “indignati” di Arezzo, hanno chiesto una sola: il recupero di. Una semplice richiesta di manutenzione e riqualificazione del parco, quella che il sindaco Ghinelli e i suoi accoliti hanno promesso a gran voce. Ma, come ormai sappiamo, lefatte in politica tendono a sparire più velocemente di un gelato al sole.Il 17 febbraio 2024, la speranza sembrava farsi strada quando il Vicesindaco Lucia Tanti, armata di buone intenzioni, ha convocato il Comitato Spontaneo diper un incontro il 18 marzo. C’erano tutti: Lucia Tanti, gli assessori Casi e Scapecchi, i rappresentanti del CAS e della Provincia. Un bel tavolo rotondo, se non fosse cheche sembrava rotonda era la promessa che sarebbe stato tutto sistemato “entro l’estate”.