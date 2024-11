Notizie.com - Usa, Donald Trump prepara la squadra di governo: i nomi sicuri e quelli papabili

Dopo la vittoria contro Kamala Harris, perè giunto il tempo di pensare alladiche lo accompagnerà per i prossimi anni. Dopo aver guidato gli States tra il 2017 e il 2021 ha ceduto il passo a Joe Biden. Oggi si è ripreso il ruolo in una sfida serrata proprio con la vicepresidente di quest’ultimo.presidente degli Usa: la sua(ANSA) Notizie.comIl primo nome è quello James David Vance, noto come J.D., vicepresidente scelto per stare al fianco di. Su di lui sono già montate diverse polemiche perché prima del 2016 era uno dei più accreditati esponenti del movimento “Never”. Con un vero e proprio cambio di casacca è passato al suo fianco appena diventato senatore.Il secondo nome è quello di Susie Wiles, nel ruolo di nuova chief of staff (capo di gabinetto).