Turchia le convocazioni di Montella | in lista tre giocatori della Serie A

Il commissario tecnico, Vincenzo, ha annunciato ladei convocati per le partite contro Galles e Montenegro, valide per gli incontriLega BUEFA Nations League. Sono 28 in totale ichiamati dall’Aeroplanino, tra i quali figurano anche tre che militano inA: si tratta del romanista Zeki Celik, dell’interista Hakan Calhanoglu e dello juventino Kenan Yildiz.Questo l’elenco completo dei convocati:Portieri: Bayindir, Cakir, Gunok, SengezerDifensori: Akaydin, Bardakci, Celik, Demiral, Elmali, Kadioglu, Muldur, Soyuncu, TopcuCentrocampisti: Ayhan, Calhanoglu, Haspolat, Kokcu, Yokuslu, YuksekAttaccanti: Akgun, Akturkoglu, Gul, Guler, Kiliçsoy, Kutucu, Unal, Yildiz, Yilmaz, ledi: intreA SportFace.