Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio in stazione, arrestato il terzo aggressore

Reggio Emilia, 8 novembre 2024 –allastorica di Reggio,il. È un ventiduenne tunisino, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, ilindagato per ilavvenuto la sera del 19 ottobre davanti allaferroviaria. Gli uomini della squadra mobile della polizia lo hannoieri pomeriggio a Parma, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Reggio Emilia. Tramite le indagini, è emerso chiaramente il coinvolgimento del ventiduenne nel: un’aggressione brutale che, solo grazie all’intervento dei sanitari, non ha avuto conseguenze fatali. Il ventiduenne avrebbe avuto una parte attiva nell’aggressione, dando inizio alla lite che poi ha portato all’aggressione vera e propria.