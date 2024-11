Dilei.it - Shock per Kate Moss: muore l’amica top model Georgina Cooper a soli 46 anni

Il mondo della moda è scosso dalla tragica notizia della morte della superla, scomparsa all’età di 46sull’isola greca di Kos. Amica di lunga data e confidente diera un volto iconico degli’90 e una delle rappresentanti del movimento “Cool Brita”. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore dei suoi cari e dei suoi amici, inclusi volti noti come Jodie Kidd, Erin O’Connor e Helena Christensen, che hanno voluto ricordarla con parole commoventi sui social.Una carriera segnata da successo e glamourScoperta giovanissima, a13ha rapidamente scalato le vette del mondo della moda, imponendosi come “la ragazza con il sorriso gap-toothed” che tutti ricordiamo.La sua bellezza unica e la personalità genuina le hanno permesso di lavorare con alcuni dei più grandi nomi della moda, come il celebre fotografo Corinne Day, che l’ha immortalata in scatti leggendari.